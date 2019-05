Cagliari, le pecche di Sant’Efisio: dalla scivolata dei buoi alla processione “spezzettata”

Bella, come sempre, la Festa di Sant’Efisio e la sfilata lungo le strade del Centro Storico, favorita da una giornata stupenda di

primavera. Certo,però, l’organizzazione ha mostrato delle pecche inspiegabili che non hanno logica giustificazione. Nemmeno il fatto

imprevedibile della scivolata di uno dei buoi del giogo che trainava il Cocchio di Sant’Efisio, proprio nella piazzetta antistante la

Chiesa del Santo, al momento della partenza. Sta di fatto che la processione si è snodata in tre tronconi, con una sosta imprevista di

oltre venti minuti per l’esibizione del coro di Oschiri di fronte alla

Statua della Madonna del Carmine, da una parte, e del palazzo delle

Poste,dall’altra. Nel frattempo, il primo troncone della processione

aveva già coperto il percorso fino a Palazzo Bacaredda e imboccato

Viale La Plaia quando ha ripreso il cammino il secondo troncone,

quello capeggiato dai Miliziani. Poi un’ altra lunga pausa, prima che

apparissero i Miliziani della Guardiania e la parte religiosa della

processione, i Confratelli e le Consorelle dell’ Arciconfraternita,

il Cocchio del Santo Guerriero e la calca dei devoti. Erano le 13,07

in Piazza del Carmine e mentre il Santo passava tra due ali di folla

che applaudiva, i Gruppi folcloristici, quello di Fonni tra i primi

che avevano partecipato alla sfilata erano già di ritorno e

imboccavano Via Maddalena e Via Portoscalas per far rientro al punto

di ritrovo presso i Salesiani.

Credo di poter dire che mai si era vista un tale spezzettamento della

processione, che sempre filava liscia, scorrevole, con i suoi tempi e

le sue pause.Si è persa la continuità emotiva, oltre che ritmica dello

sfilare dei gruppi e del fluire dei costumi, dei colori, dei volti,

dei giovani, delle donne e degli uomini di Sardegna che sono stati

sempre la ricchezza incomparabile di questa nostro grande, immenso

patrimonio di fede e di tradizioni di Cagliari e della Sardegna

intera.

Dispiace, lascia l’amaro in bocca che si sia in qualche modo ” guastata” la Festa di Sant’Efisio.

Marcello Roberto Marchi

foto di Davide Loi