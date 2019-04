Cagliari, le lacrime delle guardie giurate: “Cinque mesi senza stipendio, siamo stritolati dai debiti”

Buste paga in ritardo da mesi e debiti che aumentano: questa, in sintesi, la situazione che stanno vivendo circa ottanta guardie giurate del gruppo Secur di Cagliari. Gli stipendi sono in forte ritardo, e anche le vacanze pasquali sono trascorse senza nessuno sviluppo. E monta la protesta: una parte di loro si è ritrovata davanti ai cancelli della società in via Grecale per quello che potrebbe essere il primo di una lunga serie di scioperi. Antonello Lecis, dell’Ugl, spiega che “anche nell’ultimo tavolo in Prefettura non si è sbloccato nulla, l’azienda ha chiesto altro tempo prima di sbloccare i pagamenti, ma sono ormai cinque mesi che non si vede un centesimo”.

Tra i lavoratori in crisi, quasi tutti hanno più di quarant’anni e una famiglia da mantenere. E, in più di un caso, il mutuo della casa da pagare. “La situazione è ormai insostenibile, per mangiare siamo costretti a indebitarci”, spiegano. Cagliari Online ha raccolto le loro testimonianze, si possono leggere nel corso delle prossime ore sul nostro sito www.castedduonline.it