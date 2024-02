Cagliari-Lazio, il diktat di Ranieri: “Dobbiamo avere voglia di morire sul campo, obiettivo non perdere”

IL PUNTO DEL GOAL

Il punto del goal, uno spazio dove affrontiamo le principali notizie giorno per giorno nel mondo del calcio.

Cagliari: Si è espresso Claudio Ranieri in conferenza stampa, in vista della partita contro la Lazio, toccando punti importanti come quello dei giocatori indisponibili. Queste le sue parole: «Sulemana e Hatzidiakos in dubbio, oggi non erano a disposizione. Tranne Oristanio e Shomurodov ci siamo» Ha parlato anche del match contro la Roma: “Contro la Roma mediocre prestazione tecnica. I gol presi sui calci piazzati mi danno davvero fastidio” Ha poi speso alcune parole anche sulla partita di domani: “Contro la Lazio dobbiamo dare tutto sul campo, gara difficile ma dove serve ritrovarci. Serve tanta umiltà, con la voglia di morire sul campo. Serve anche un briciolo di fortuna. La prima cosa è non perdere”. Nell’ultima risposta ha poi espresso quanto sia importante lottare e quanto il gruppo resti compatto, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, il Cagliari non si può permettere di retrocedere in B dice Claudio Ranieri, perché poi risalire sarebbe difficilissimo.

Juventus: La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione e monitora il mercato alla ricerca di parametri zero per rinforzare la rosa. Oltre a Felipe Anderson, in scadenza con la Lazio, c’è un altro calciatore nel mirino di Giuntoli: fari puntati su Hermoso, difensore brasiliano dell’Atletico Madrid. Altro nome da monitorare è quello di Federico Chiesa: la stagione, finora, non gli ha dato quella continuità che sperava. Il contratto scade nel 2025, ma la Juve vorrebbe evitare di perdere il calciatore a zero. Fali Ramadani, agente del giocatore, e Cristiano Giuntoli sono da tempo in trattative: la proposta si basa su un contratto, che Chiesa non ha ancora accettato, da 5 milioni per una stagione fino al 2026, per poi valutare in un secondo momento il futuro.

Milan: Un tesoretto per il mercato. Il Milan ha bisogno di monetizzare in vista della prossima estate e potrebbe incassare oltre 40 milioni grazie alle cessioni dei calciatori che hanno lasciato i rossoneri l’estate scorsa con la formula del prestito con diritto o l’obbligo di riscatto. Da Charles De Ketelaere a Divock Origi, i calciatori di proprietà dei rossoneri potrebbero portare una somma da reinvestire d’estate. Per quanto riguarda i giocatori in scadenza Olivier Giroud resta centrale nel progetto del Milan, nonostante i 37 anni. Il club rossonero, infatti, ha intenzione di ridiscutere quel contratto prolungato nell’Aprile dell’anno scorso fino all’estate 2024. Il giocatore dichiara di essere felice a Milano, ma prenderà le decisioni a stagione conclusa. Resta quindi aperta per il francese la pista che lo porterebbe in MLS con il Milan che cercherebbe una punta più giovane.

Inter: Arrivano novità da Appiano Gentile per le condizioni di Davide Frattesi. Il calciatore dell’Inter, ai box per un affaticamento muscolare, potrebbe tornare a disposizione per la sfida di venerdì prossimo contro la Salernitana a San Siro. Nella settimana a venire si avrà un responso più chiaro. Capitolo rinnovi: Lautaro Martinez vuole almeno 10 milioni per allungare fino al 2028 il contratto con l’Inter (attualmente in scadenza nel 2026), scrive La Gazzetta dello Sport. Le parti sono in trattativa da mesi: la richiesta, a cui vanno aggiunti i bonus, è di un paio di milioni più alta rispetto a quella pensata dai dirigenti nerazzurri (8 più la parte variabile). Si respira ottimismo, “non c’è da preoccuparsi, siamo sulla strada giusta, bisogna solo trovare l’accordo che non è facile” dice il capitano neroazzurro.

Napoli: Il Napoli attende Victor Osimhen. L’attaccante dei partenopei ha raggiunto con la sua Nigeria la finale di Coppa d’Africa e sarà fuori almeno fino alla partita contro il Milan di San Siro. Il rientro è previsto per la metà della prossima settimana, a ridosso della sfida contro il Genoa, gara in cui potrebbe rientrare tra i convocati da Mazzarri.

Roma: La Roma attende Tammy Abraham. L’attaccante inglese è l’unico indisponibile in vista della sfida contro l’Inter, in programma sabato. Il ritorno in campo è previsto a marzo. In casa Roma occhio sempre a Paulo Dybala: il contratto è in scadenza nel 2025 (con opzione per un altro anno) e c’è sempre la clausola per il mercato estivo (valida dal 1 al 31 luglio). Il giocatore, che fino ad ora ha manifestato la volontà di restare in giallorosso, potrebbe svincolarsi per 13 milioni di euro, previo consenso del giocatore se si tratta di offerta dall’estero e previo consenso del club che sarebbe libero di annullarla con un pagamento di bonus tra 3 e 5 milioni all’argentino, se si tratta di offerta dall’Italia. Dybala aspetta, la palla passa ai Friedkin e verrà condizionata dai risultati della squadra al termine della stagione. Nel frattempo, la Roma ha già fatto esordire Baldanzi (acquistato dall’Empoli per 15 milioni), investimento per il futuro in quel ruolo.

Lazio: Dopo le precedenti discussioni ci sono stati altri chiarimenti tra la squadra e Maurizio Sarri: nello spogliatoio è andato in scena un nuovo confronto, a cui hanno partecipato anche lo staff tecnico e società. Ci sono stati segnali distensivi e confortanti anche sul campo: Sarri ha visto un atteggiamento diverso del gruppo, più positivo, tanto da decidere di annullare la seconda seduta prevista nel pomeriggio. Per quanto riguarda la Lazio e Mattia Zaccagni non ci sono molte novità al momento. Si attenderà la fine degli impegni in Champions League col Bayern Monaco per tornare a trattare del rinnovo. Lotito si è fatto attendere, ma il rifiuto a gennaio di una proposta da 25 milioni più bonus da parte della Fiorentina per il giocatore è simbolo di come il presidente biancoceleste voglia prolungarne il contratto fino al 2028.

Fiorentina: La Viola sorride. Dopo aver saltato il Lecce, Arthur potrebbe rientrare contro il Frosinone. Intanto il tecnico ha provato in attacco Belotti con Bonaventura alle sue spalle, mentre Beltran scalpita. Salernitana: E arrivato Manolas. Il greco firmerà fino al termine della stagione con opzione di prolungamento annuale in caso di salvezza. Dopo lo sbarco all’aeroporto di Napoli, Manolas ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Molto contento di essere tornato. Forza Salernitana!”. Kostas Manolas torna quindi in Italia. Dopo il ritorno all’Olympiacos e l’esperienza allo Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, il difensore ex Roma e Napoli riparte dalla Salernitana. Il classe 1991 è arrivato oggi nella città campana ed è stato accolto da alcune migliaia di tifosi presenti allo stadio Arechi.