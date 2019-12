Cagliari-Lazio 1-2, il gol al 98′ minuto: esplode la rabbia dei tifosi rossoblù contro l’arbitro Maresca, Giulini furioso

Cagliari-Lazio 1-2, il gol al 98′ minuto: esplode la rabbia dei tifosi rossoblù contro l’arbitro Maresca. La partita era finita, anche il recupero era ormai finito: Caicedo segna dopo quasi 97 minuti e 38 secondi, al limite del tempo consentito, perchè l’arbitro non ha fischiato la fine ad azione in corso? Il popolo rossoblù esplode di rabbia sui social: “Sette minuti ingiustificati, non ci sono state interruzioni Var, è una vergogna”, scrivono centinaia di tifosi del Cagliari. Proprio in questa notte maledetta, il sogno Champions che si arresta di colpo: la partita al novantesimo era vinta, gli errori di Simeone e Faragò sotto porta sono stati decisivi. Prima Luis Alberto con una staffilata in area e Rafael incerto, poi il panico e infine la beffa finale di Caicedo. Ma la partita era finita, secondo il cronometro. Finita per tutti, ma non per l’arbitro Maresca. La Lazio vola in zona scudetto, mentre il Cagliari scivola al quinto posto. Come è scivolato l’orologio, facendo scoccare soltanto la delusione.

Ed è stato il presidente Giulini a fine gara a spiegare il perchè di quel recupero infinito: “Ci è stato spiegato che i sanitari sono entrati in campo cinque volte nella ripresa- ha detto a Sky Giulini- più le quattro sostituzioni i minuti di recupero sono diventati sette. Durante il recupero il cambio di Deiola ha fatto aggiungere ulteriori trenta secondi, e il gol della Lazio è arrivato proprio allo scadere di questi. Mi auguro che questo fantomatico regolamento che mi è stato spiegato venga applicato sempre, le interruzioni non sono mai durate più di un minuto e non è mai entrata in campo la barella. Magari si potrebbe discutere anche il buon senso. I tifosi sono stati meravigliosi e non si meritavano quella lavagnetta con i sette minuti di recupero”. La beffa horror è servita, anche se a quanto pare è “regolarissima”.

