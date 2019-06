Cagliari, lavori al ponte dell’Asse Mediano: cambia il traffico in via dei Conversi

Dal 7 giugno al 12 luglio il viadotto sarà interessato da un intervento di manutenzione. Cambia il traffico sull’Asse Mediano all’altezza di via dei Conversi. Per lavori di manutenzione dell’impalcato del ponte sovrastante, dal 7 giugno al 12 luglio 2019 lo svincolo presente nella via dei Conversi e che consente l’ingresso e l’uscita dall’Asse Mediano di scorrimento sarà interessato da modifiche al traffico veicolare.

Ecco le prescrizioni dell’ordinanza n. 1147/2019 a firma del dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture e Reti : Divieto di transito nelle due bretelle esterne; riapertura alla circolazione delle bretelle interne dello svincolo che consentono il collegamento tra l’AMS e la via Dei Conversi, in entrambe le direzioni (via Dei Conversi – A.M..S. direzione Sassari, e A.M.S. direzione via Dei Conversi).