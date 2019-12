Cagliari, il dramma dei lavoratori delle coop del Comune: “Natale senza stipendio”

Natale senza stipendio per i lavoratori delle coop del Comune. Sono quelli delle Cooperative Sociali che offrono servizi al Comune di Cagliari presso le piscine comunali, la scuola civica di musica, il Search, le gallerie museali e l’ex palazzo di Città che dicono basta ai ritardi nella retribuzione.

Nel mese di novembre dopo alcuni giorni di ritardo viene pagato un acconto, dopo l’intervento dell’Amministrazione, circa venti giorni dopo viene pagato il saldo, spiega Luca Locci, del sindacato generale di base.

“Adesso nel mese di Dicembre a ridosso delle festività di Natale, con dieci giorni di ritardo circa, non è stato ancora pagato lo stipendio e ci sono forti dubbi che venga pagato entro le festività. In gran parte il personale è pronto da ogni azione di lotta per porre fine a questa situazione.

Stiamo parlando di stipendi di circa 700 euro, che se non pagati regolarmente pongono le famiglie in serie difficoltà. Ogni mese si assiste a scene veramente tristi. Per questo abbiamo chiesto un incontro al Sindaco e ai preposti, per trovare una soluzione che ponga fine a questo teatrino mensile”.