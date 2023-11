Cagliari, lavagnette con menù in strada senza permesso: il Comune chiude una pizzeria della Marina per 8 giorni

Lavagnetta coi menù in strada: il Comune chiude per 8 giorni una pizzeria alla Marina. Continua senza sosta la guerra dell’amministrazione alle occupazioni abusive del suolo pubblico. Il blitz della polizia municipale risale al 12 ottobre scorso, quando la ditta “Arcobaleno di Cagliari di B. K.”, titolare del locale “Arcobaleno di Cagliari” di via Sant’Eulalia, alle ore 01:45, occupava senza autorizzazione l’area davanti al locale con pannelli/lavagnette menù. In totale 0, 18 mq di occupazione. La ditta non ha presentato alcuna memoria difensiva dopo la contestazione. E così sarà costretta a otto giorni di stop all’attività dall’8 al 16 ottobre 2024.