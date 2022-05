Cagliari, l’assessora Dedola si dimette: Truzzu pronto a nominare un’altra donna, pressing dei Riformatori

Rita Dedola lascia, dopo quasi tre anni, la Giunta Truzzu. L’esponente dei Riformatori firmerà, lunedì, le dimissioni. “Questioni personali”, la Dedola ha motivato così la sua decisione a tutto il suo gruppo politico, vertici compresi. L’avvocato penalista e prima donna al vertice dell’Ordine degli avvocati di Cagliari non sbatte la porta: “Vado via per ragioni personali”, queste le parole, uscite dalla sua bocca e sentite dal gruppo politico fantoliano una settimana fa. Alla guida degli Affari Generali e della Pubblica Istruzione, con varie sottodeleghe, la Dedola non lascia, quindi, a sorpresa. E la sedia, vuota da lunedì quando, salvo ripensamenti nel weekend , firmerà le dimissioni, non rimarrà vuota a lungo. I Riformatori non intendono infatti perdere un pezzo in Giunta, ecco perché hanno già fatto delle richieste precise a Paolo Truzzu.

In una riunione durata poco più di un’ora, il capogruppo comunale Raffaele Onnis e il coordinatore cittadino Giacomo Fantola hanno detto, in modo chiaro, che chi andrà a sostituire Rita Dedola dovrà essere “una donna, del nostro gruppo”. I nomi non mancano, tra i Riformatori la componente femminile è ben rappresentata. Ma c’è l’Udc che reclama un posto in Giunta, grazie a una pattuglia di quattro consiglieri comunali. Truzzu, però, sembra orientato ad accontentare i Riformatori, forse prendendo ad interim l’assessorato della Dedola per poco più di un mese, sino all’approvazione del bilancio.