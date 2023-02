Cagliari, l’Asl: “La guardia giurata aggredita dalla coppia, 10 giorni di cure”

Da un lato c’è una coppia che ha dichiarato di essere stata aggredita e aver reagito, e si dice pronta, referti medici tra le mani, a sporgere denuncia, dall’altra l’Asl che, in una nota, parla sì di aggressione, ma a senso unico, cioè contro la guardia giurata della Cittadella della salute di via Romagna a Cagliari. Il vigilante, in forza ad una società esterna, ha riportato “ferite e contusioni, nella colluttazione, guaribili in dieci giorni”. Il vigilante, un 50enne, “che garantisce la sicurezza e il normale svolgimento delle attività rivolte agli utenti nel padiglione G, è stato aggredito da due cittadini, marito e moglie, verbalmente e fisicamente. Sono quindi intervenute le forze dell’ordine che, dopo i rilievi del caso, hanno acquisito le testimonianze dei dipendenti e degli utenti che hanno assistito all’aggressione. È inoltre intervenuto il 118 che ha provveduto a trasportare le persone coinvolte al pronto soccorso cittadino”.

L’Asl “si riserva di acquisire copia del verbale redatto dalle forze dell’ordine per poi formalizzare eventuali azioni a tutela della propria immagine e di quella dei suoi dipendenti e collaboratori”.