Cagliari, “caduta e fratturata nella piazza disastrata del Largo Gennari: chiederò i danni al Comune”

Caduta per colpa di una delle tante buche presenti nella piazza del Largo Gennari a Cagliari. Antonietta Mascia, 75enne di Monserrato, ha rimediato “una frattura scomposta al polso sinistro” e, per un mese, dovrà tenere il gesso che le hanno messo i dottori del Policlinico di Monserrato. L’incidente è avvenuto giovedì scorso: “Dovevo raggiungere la fermata della metropolitana per tornare a casa. Quella piazza è anche buia, non ho visto che c’era un piccolo fosso e sono caduta, malamente, per terra”. Per evitare guai peggiori la 75enne si è protetta, nella caduta, con le mani. E un polso, purtroppo, è rimasto fratturato. “Un passante mi ha aiutata a rialzarmi ed abbiamo atteso, insieme, l’arrivo dell’ambulanza”. I soccorritori hanno portato la malcapitata al Policlinico e, dopo qualche ora, la Mascia è uscita dall’ospedale con un braccio immobilizzato “per almeno un mese. Dovrò fare una radiografia tra una settimana per capire se la frattura si stia ricomponendo”.

“So che nella zona ci sono telecamere, proprio oggi andrò al Comune di Cagliari per denunciare quanto mi è successo. Voglio capire se posso essere risarcita”, spiega la donna, “quella è una piazza pubblica decisamente dissestata e non è colpa mia se ho inciampato. Potevo farmi molto male, per settimane avrò un braccio fuori uso e per me è un problema, non posso nemmeno vestirmi da sola, figuriamoci andare a fare la spesa. Spero che l’amministrazione comunale intervenga quanto prima per sistemare la piazza del Largo Gennari, tante altre persone potrebbero farsi male”.