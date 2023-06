Cagliari, l’appello: “Troviamo una casa per la dolce Diletta, ha solo 45 giorni”

RADIO ZAMPETTA SARDA: “UNA DOLCE CASETTA PER DILETTA, LA DOLCISSIMA MICRO MICINA DI 45 GIORNI.”

Diletta è uno dei tanti recuperi di questa estate, segnata da una percentuale elevatissima di abbandoni.

È una dolcissima e giocherellona micina di appena 45 giorni, recuperata dal vano motore di una macchina.

È una micina bisognosa di tanto amore, per lei si cerca una super adozione responsabile del cuore, che garantisca vita in sicurezza.

Tutte le info al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.