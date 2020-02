Cagliari, l’appello di Truzzu: “Regole contro il Coronavirus sulle vetrine dei negozi e nelle scuole”

Dieci punti contenenti regole, consigli e le immancabili “bufale”, tutti legati al Coronavirus. Meglio, a come evitarlo e combatterlo: la locandina ufficiale, con tanto di logo del ministero della Salute, è stata diramata dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che ha lanciato un invito a tutti i proprietari di locali pubblici: “Stampate e affiggete in modo ben visibile la locandina sui comportamenti da seguire per prevenire il contagio e la diffusione del Coronavirus”. Un appello, quello di Truzzu, fatto anche a chi dirige luoghi di culto, scuole e Università :”L’affissione della locandina non comporta nessuna spesa”. Si tratta di azioni semplici, ma che richiedono una condotta lineare, diffusa e costante, quelle riassunte dalle autorità sanitarie competenti: spazio anche ai suggerimenti per evitare false paure e consigli operativi in caso di legittimo sospetto della presenza di un contagio.