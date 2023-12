Cagliari, l’appello di Salvatore: “Fatemi entrare per salvare i gatti, stanno morendo”

CAGLIARI, VIA SAN PAOLO: FATEMI ENTRARE PER SALVARE I GATTI, STANNO MORENDO UNO ALLA VOLTA.

A radio zampetta sarda giunge un grido di aiuto da parte di Salvatore per salvare un nucleo di gatti che cura da anni, ormai allo sbando per un’ ordinanza di sequestro del terreno all’ interno del quale aveva preso in affitto un capannone.

“Mi avevano promesso l’ ingresso due volte al giorno per accudire i miei gatti e per ospitarli all’ interno del capannone, dove ad attenderli ci sono lettini con calde coperte e cibo.

Invece hanno chiuso con catene l’ ingresso e i gatti sono al di fuori sotto la pioggia, al freddo alcuni sono morti, vorrei rimuovere i corpicini per una degna sepoltura, altri non abituati ad uscire dal capannone trovandosi allo sbando totale escono al di fuori dove posso farli mangiare ma nel giro di poco tempo ne hanno investito 6, ci anche sono 2 cuccioli.

Non chiedo tanto solo di metterli al caldo, a breve termino i lavori di messa in sicurezza di un terreno che ho acquistato per loro per farli vivere nelle condizioni ideali.

Aiutatemi ad accedere all’ interno, questo appello è rivolto alle istituzioni di competenza del comune di Cagliari.”

Le parole di Salvatore arrivano dritte al cuore per poter salvare i gatti superstiti, speriamo che arrivino anche a chi quel cancello può aprirlo solo per la tutela di questi poveri gatti che ormai vivono al freddo sotto la pioggia.

Potete contattare Salvatore per un aiuto concreto ad accedere all’ interno del terreno al

339 465 8737.

