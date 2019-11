Cagliari, l’appello dei parenti di Giampiero Belfiori: “Aiutateci a pagare il suo funerale”

Un sos, pubblicato sui social da alcuni amici e confermato a Casteddu Online dalla madre, Lucia Testa, e dalla sorella Anna: “Aiutateci a pagare il funerale di Giampiero Belfiori”. Il ventinovenne è morto ieri notte dopo che, in sella alla sua Yamaha, è andato a sbattere contro lo spartitraffico in via Torricelli: i soccorsi, purtroppo, sono stati inutili. Quando il personale del 118 è arrivato, il cuore del giovane aveva già cessato di battere. Adesso, in vista dell’ultimo saluto – previsto domani alle 15:30, con il funerale nella chiesa di Santa Lucia – i parenti chiedono un aiuto: “Non si è mai pronti per una simile tragedia”, spiega la sorella del ventinovenne, “chiunque possa offrirci qualcosa è il benvenuto. Dovremo sostenere varie spese, sia per il loculo al cimitero sia per la bara”. Sono due i posti dove è possibile recarsi per lasciare un’offerta: “Nella tabaccheria Perrotta in piazza Giovanni XIII numero 11 e nella paninoteca ‘Lo sfizio’, nei parcheggi a lato del Cis in viale Bonaria. Ringraziamo sin d’ora i titolari delle due attività per la loro mano d’aiuto”.

Possibile anche fare offerte in modalità telematica, attraverso il codice Iban IT85F0760105138218307618308. “L’intestatario è Mauro Belfiori, il padre di Giampiero”, spiega la madre.