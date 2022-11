Cagliari, l’Anfiteatro violabile e stracolmo di rifiuti: “Monumento tristemente abbandonato”

ANFITEATRO ROMANO SHOCK!

Il “Colosseo” Cagliaritano aperto h 24.

Vergognosamente per accedere all’interno del’Anfiteatro Romano non c’è bisogno di scavalcare alcuna recinzione. Infatti basta andare nella via Anfiteatro ed accanto al uno dei cancelli sbarrati con lucchetto, paradossalmente non c’è nessuna recinzione e chiunque, in qualsiasi momento può accedervi seguendo un sentiero. Nella passeggiata, ho trovato di tutto, rifiuti di ogni genere, siringhe, coperte, stendi panni e tanto altro.

Assurdo che un monumento così importante della città non sia conservato a dovere e protetto da incursioni spiacevoli.

Mi auguro che dopo questa mia denuncia, le istituzioni possano provvedere a pulire ma principalmente chiudere questo varco che mette a rischio uno dei monumenti più importanti della Sardegna.

Valerio Piga (difensori della natura)