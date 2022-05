Cagliari, addio buio a Bonaria, Genneruxi e Monte Urpinu: in arrivo i nuovi lampioni a led

Nuovi lampioni per 3 rioni cittadini. Addio ai vecchi punti luce a Monte Urpinu, Genneruxi e Bonaria. Saranno sostituiti da nuovi impianti più moderni ed ecologici che daranno luce e sicurezza alla città. In questi tre quartieri i rilievi effettuati hanno evidenziato una serie di criticità, non sanabili con semplici interventi di restyling. Da qui la decisione di prevedere un intervento di rifacimento totale degli impianti, attualmente esistenti che risultano particolarmente datati ed obsoleti. La loro costruzione risale a oltre 40 anni fa, se non addirittura alla nascita degli stessi quartieri. E’ così stato predisposto uno studio particolareggiato dello stato di fatto dal quale sono emerse importanti criticità come sostegni che presentano evidenti segni di corrosione.

Il Comune ha optato per l’utilizzo della tecnologia Led che, a parità di flusso luminoso permette un notevole risparmio energetico che si traduce inevitabilmente in un minor consumo di energia elettrica da fonti non rinnovabili e in una minor emissione di CO2.

Le zone oggetto dell’intervento sono: Monte Urpinu, nelle vie Garavetti, Angius, Leo e Sanjust, Bonaria nelle vie Baccelli, Cagna, Corsica (tra via Reggio Calabria e via Curie), dei Salinieri, Einstein, Fermi, Fracastoro, Malpighi, Monselice, Pasteur, Curie e Venezia (tra via Reggio Emilia e via Curie) e Genneruxi.

Quest’ultimo è stato diviso in due zone: San Giuliano (vie Dei Vittorini, Del Priorato, Francoforte, Lione, San Giuliano e San Salvatore da Civita) e Largo Gennari-via Genneruxi (vie Canepa, Leoncavallo, Mascagni, Monteverdi, Paganini, Perosi e Scarlati).

L’intervento prevede le realizzazione di nuovi cavidotti interrati, rifacimento delle linee di distribuzione ed alimentazione, realizzazione di nuovi plinti di fondazione e di pozzetti di alimentazione. C’è anche l’installazione di sorgenti luminose a tecnologia LED e la sostituzione degli attuali quadri di comando con nuovi quadri dotati di sistema di telecontrollo e parziale telegestione. Infine la rimozione dei vecchi impianti nelle componenti dei corpi illuminanti, dei sostegni e dei quadri.