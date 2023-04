Cagliari, lampioni accesi alla Marina alle 17: “Alla faccia degli sprechi e del risparmio energetico”

Lampioni accesi dalle 17 nel quartiere Marina: “alla faccia dello spreso e del risparmio energetico”. Tutto il rione storico davanti al porto della città con illuminato inutilmente in pieno giorno: via Sardegna, via Mercato Vecchio e via Baylle.

“Fermo alcuni residenti che mi confermano che le luci si accendono in pieno giorno da alcune settimane”, attacca Fabrizio Marcello, capogruppo Pd in consiglio comunale, “alla faccia dello spreco e del risparmio energetico. Il sindaco paventa di spegnere le luci per risparmiare.

Ah dimenticavo abbiamo grande difficoltà a coprire i costi della bolletta elettrica, solo lo scorso anno i cagliaritani hanno pagato 10 milioni e 603 mila e 69 euro. Poi si spreca l’energia cosi?

Dimenticavo. Hanno inventato i sistemi di controllo del flusso luminoso. Povere le tasche dei cagliaritani…”