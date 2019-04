Cagliari, ladri forzano la saracinesca di un bar: colti in flagrante e arrestati

Stavano tentando di aprire con un’asta di ferro la saracinesca di un bar in via Tofane. Ma due giovani che si trovavano nelle vicinanze hanno notato la scena e avvertito immediatamente il 113. Gli agenti si sono precipitati sul posto. Alla vista dei poliziotti i due ladri si sono dati alla fuga, uno di loro è stato subito bloccato e identificato: si tratta di A.C, 32enne pregiudicato, mentre il secondo è riuscito a dileguarsi verso Viale Monastir.

Gli altri equipaggi intervenuti in appoggio hanno proseguito la ricerca del ragazzo che è stato individuato e bloccato nel vicino Viale Elmas.

I due sono stati condotti negli uffici della Squadra Volante dove al termine degli accertamenti sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato e su disposizione del PM il 32enne è stato trattenuto in attesa del processo, che si terrà nella mattinata odierna con rito direttissimo. Mentre il minore è stato riaffidato ai genitori come disposto dal PM di turno del Tribunale per i Minori.