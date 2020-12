Cagliari, la zona rossa non ferma gli acquisti al mercato di San Benedetto: corsie piene alla Vigilia di Natale

La vigilia di Natale 2020 al mercato civico di San Benedetto? All’insegna degli affari, seppur in calo, per i boxisti. La zona rossa non ferma la voglia di acquisti da parte dei cagliaritani, e, sin dalle otto del mattino, la struttura è stata presa d’assalto. Un via vai continuo tra il sottopiano dove c’è il mercato del pesce e il piano terra e il primo dove è possibile acquistare pane, frutta, verdura e carne. Dentro, tutti con la mascherina sul volto, sotto gli occhi attenti dei vigili della polizia Municipale, che hanno girato tra le corsie spesso, nel corso della mattinata. I prodotti che vanno di più? Il maialetto, le bistecche di manzo e cavallo, i mandarini, le noci e la classica insalata. Insomma, tutto nella norma nonostante, da oggi, sia scattata la zona rossa. Ma uscire per fare la spesa è possibile e così, chi sino a ieri stava lavorando o chi si è voluto ridurre all’ultimo, ne hanno approfittato per andarsene via dal mercato civico con tante buste della spesa tra le mani.

Ma il segno meno, rispetto alla vigilia di Natale 2019, sembra esserci tutto. Più di un macellaio, per esempio, lamenta cali “tra il trenta e il quaranta per cento. Rispetto all’anno scorso c’è meno gente, per noi è comunque una boccata di ossigeno ulteriore poter restare aperti anche oggi”.