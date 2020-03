Cagliari, la triste realtà dei pazienti con patologie croniche

Il COVID – 19 imperversa nella vita quotidiana di tutti, ne modifica sostanzialmente le abitudini, le esigenze, i progetti per il futuro, ma c’è una categoria di cittadini che oltre a vivere le restrizioni imposte dalle autorità, deve confrontarsi con problemi vitali e concreti, sono i pazienti che convivono con le cosiddette “patologie croniche” e che in questo periodo, devono affrontare nuove problematiche, legate alla temporanea sospensione delle visite specialistiche, alla paura o l’impossibilità di recarsi negli ospedali o in farmacia, insomma un momento tutt’altro che semplice.

A raccontarci in prima persona, le difficoltà di questo momento è Claudia, una ragazza cagliaritana che da anni convive con il diabete di tipo 1: “Noi pazienti cronici, facciamo tutti i giorni, i conti con le nostre patologie. Se già normalmente siamo preoccupati per la nostra salute, ora in piena emergenza coronavirus, queste paure si acuiscono. Ci sentiamo ancora più fragili e insicuri. Ci è stato raccomandato, in tanti casi quasi imposto, dai nostri medici specialisti, di non uscire di casa, nemmeno per recarci a fare la spesa o in farmacia. Io vivo in famiglia, c’è chi a casa, può provvedere a ritirare i miei farmaci o a rifornire la dispensa, so anche usare il PC e tante cose posso ordinarle on line. Però avere una patologia cronica, spesso ci rende più sensibili ed empatici, così penso a tutti gli anziani che non possono uscire, vivono soli, non utilizzano il PC ad ogni loro eventuale uscita si espongono a gravissime conseguenze. Un’altra nostra grossa preoccupazione è data dall’impossibilità di ricevere visite specialistiche ed esami clinici. Dico spesso che “le malattie croniche non vanno in vacanza”, non possiamo trascorrere mesi senza fare i nostri controlli (che in tanti casi sono il nostro salvavita). Il rischio che corriamo è quello di salvarci dal coronavirus e nel contempo, vedere la nostra qualità della vita notevolmente peggiorata a causa delle complicanze dovute alle nostre patologie, troppo a lungo trascurate in questi mesi”.

Un grido d’allarme che rimarca le conseguenze di un tempo in cui le certezze e le abitudini consolidate sino ad oggi, si fanno labili e generano un conseguente senso di sconforto in chi deve misurarsi quotidianamente con le conseguenze delle patologie croniche. Claudia è relativamente serena, responsabile, il suo desiderio maggiore sarebbe quello di poter seguire il suo ciclo di visite e controlli, senza essere esposta al pericolo di contagio. Claudia ha anche un altro desiderio che sino a poco tempo fa sembrava una normale attività quotidiana e che oggi sta diventando quasi un sogno irraggiungibile: andare a pattinare al Poetto. Ai tempi del COVID – 19 anche le cose che ci sembravano semplici e naturali, diventano sogni quasi irrealizzabili, ma noi siamo ottimisti e sappiamo che le forze messe in campo da tutti, permetteranno anche ai pazienti cronici di avere la giusta assistenza in sicurezza e con lo sforzo comune di noi tutti, cara Claudia, riprenderemo anche i pattini e andremo felici e spensierati a percorrere le piste affollate del lungo mare di questa splendida città.