Cagliari, arriva la svolta: 700mila euro per i lavori al cimitero di Pirri

Dopo anni in attesa che i lavori partissero, arriva la svolta per il cimitero di Pirri, dove urgono lavori anche a causa di vandali puntualmente in azione: il consiglio comunale di Cagliari ha infatti stanziato 700mila euro per il rifacimento della struttura.

Il progetto definitivo è rimasto bloccato per diverso tempo a causa del contenzioso fra ditte con ricorso prima al Tar e successivamente al Consiglio di Stato, risolto poi nel 2016 con l’aggiudicazione dell’impresa che si occuperà dei lavori.