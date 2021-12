Cagliari, la “super aliga” del dopo Natale: “Guardate in che condizioni sono i quartieri…”. La protesta dell’ambientalista Valerio Piga: “Guardate in che condizioni sono alcuni quartieri di Cagliari. Posso garantirvi che quello che ho pubblicato è solo una parte di quello che ho visto e fotografato. Vergognoso che in questi giorni di festa, non si è provveduto a raccogliere i rifiuti che da giorni stazionano nelle strade cittadine”, spiega l’esponente del gruppo “Difensori della natura”.