Cagliari, la strage dei negozi chiusi in viale Trieste: “Colpa dei lavori che hanno creato un isolamento totale”

Sono forse invisibili ai pochi occhi, eventualmente disattenti, che passano ancora facendo lo slalom tra recinzioni e polvere in viale Trieste a Cagliari, ma ben visibili a chi lavora e, soprattutto, vive nella strada diventata un cantiere per volontà del Comune, che intende riqualificarla tutta. Hanno chiuso per sempre una fioreria, un ristorante dopo un solo giorno e anche una pizzeria. In vendita, vale a dire sull’orlo del baratro o quasi, un panificio e un emporio. E solo nel primissimo tratto del viale, da piazza del Carmine a via Caprera. A snocciolare il triste elenco di croci commerciali, tra già attuali e prossime, è stato Zwani Rossetti, portavoce dei residenti del viale, durante la presentazione di proposte e la mostra di vari e criticità della strada nella commissione comunale dei Trasporti. I dati non sono certo incoraggianti e, con il primissimo tratto di viale Trieste che dev’essere ancora riaperto alle automobili, i buchi commerciali sono già troppi.

“Tra i venditori c’è chi ha avuto grossi problemi legati all’interruzione, anche, dell’energia elettrica. E la Spa è stata svaligiata dai ladri, che hanno anche approfittato del tanto buio”, prosegue Rossetti: “Le soluzioni per i parcheggi ci sono, a partire da quelli di via Caprera a tutti gli altri nelle zone limitrofe. Ma è il Comune che si deve dare da fare”.