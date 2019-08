Cagliari, la strada verso Mulinu Becciu è una immensa discarica abusiva: “Guardate che vergogna…”

Cagliari, la strada verso Mulinu Becciu è una immensa discarica abusiva. Guardate lo scenario di via Guido Cavallo, scorciatoia per il quartiere: in tanti evidentemente si sentono autorizzati a dare prova di inciviltà, scaricando sacchetti di spazzatura in maniera libera e vergognosa. Emblematiche le foto di una nostra lettrice, Roberta Lecis: “Avete visto la discarica a cielo aperto che c’è in via Guido Cavallo a Cagliari? Nonostante le innumerevoli segnalazioni, il Comune non pulisce. È una vergogna!!”.