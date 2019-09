Cagliari, La Spisa nuovo direttore generale: incarico da 120 mila euro l’anno

Giorgio La Spisa è il nuovo direttore generale del Comune di Cagliari. Sarà lui ad avere in mano la macchina amministrativa di via Roma: un incarico delicatissimo e strategico. Nato a Cagliari l’11 aprile del 1957, La Spisa, dirigente regionale, è stato consigliere comunale, provinciale e regionale. Dal 2009 al 2014 ha ricoperto la carica di assessore regionale al Bilancio. Più volte è stato in predicato di ottenere la candidatura alle comunali come sindaco. Da sempre con Forza Italia nel 2013 si era candidato, senza successo, alle politiche con la lista dell’ex premier Mario Monti. L’incarico avrà decorrenza dal 30/09/2019 e fino alla scadenza del mandato del sindaco Truzzu. La Spisa percepirà 120 mila euro annui da corrispondersi su tredici mensilità.

E in arrivo altri due ingressi per lo staff di Truzzu: Alessandra Boldetti, ex Udc prima dei non eletti nella lista di Sardegna 2020 e Martina Monni, sono le due nuove addette dello staff del primo cittadino.