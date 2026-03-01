80 metri, chiusa tra gli scogli e adiacente a cala Fighera è caratterizzata soprattutto da sassi e dal fondale subito alto. Non attrattiva, forse, come le altre località balneari ma ha il suo fascino da visitare e godere.

Due anni fa il locale della movida cagliaritana a ridosso di cala Murr’e Porcu ha chiuso i battenti: “La spiaggia da allora è al momento completamente irraggiungibile per il fatto che i cancelli del ristorante discopub, a

cui non sono state rinnovate le concessioni, risultano serrati e non è stata prevista alcuna possibilità per i cittadini di accedere alla cala” spiega un residente.

“Trovo abbastanza curioso il fatto che per anni non sia stato possibile accedere liberamente a questa cala meravigliosa a causa delle concessioni e che ora gli stessi manufatti della concessione impediscano ancora alle persone di riappropriarsi degli spazi che appartengono alla comunità”.

Liberi di accedere a quell’angolo di mare, insomma, è la richiesta di chi non si accontenta di ammirarla solo da lontano: una volontà giusta, per rivendicare il diritto di poter usufruire delle meraviglie di madre natura senza ostacoli creati dall’uomo.