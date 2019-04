Cagliari, la sfida di via Garibaldi ai centri commerciali: “Negozi aperti per Sant’Efisio”

Negozi aperti il primo maggio in via Garibaldi, i commercianti della storica via dello shopping lanciano una doppia sfida: ai centri commerciali e alla Fiera che, almeno nel giorno della Festa di Sant’Efisio, non è aperta. In giro ci saranno sia sardi sia turisti, proprio a poche centinaia di metri, per assistere alla sfilata di traccas, figuranti in costume e per attendere, verso mezzogiorno, l’uscita del cocchio di Efisio dalla chiesetta di Stampace. E i negozianti fanno squadra, provando a lanciare pure un nuovo slogan: “Dopo Sant’Efisio tutti alla Fiera? No, in via Garibaldi”, spiega il presidente del consorzio “Strada Facendo”, Paolo Angius, 63 anni. Sono oltre sessanta gli iscritti, in una strada dove le attività commerciali sono oltre un centinaio. E la speranza di chi terrà aperto il negozio anche il primo maggio è una: riuscire a fare buoni affari.

“Lanciamo una sfida ai centri commerciali ma, soprattutto, vogliamo rilanciare il marchio di Cagliari città turistica. In un primo maggio 2019 dove, dopo settant’anni, la Fiera sarà chiusa, tutti devono sapere che noi ci siamo e che stiamo compiendo un enorme sforzo a tenere aperti in una giornata di festa”, afferma Angius. “Dopo il passaggio di Sant’Efisio, solitamente, il centro storico si svuota. Ecco, per una volta possiamo invertire la tendenza. Tra i miei colleghi c’è chi aprirà dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle venti e trenta ma anche chi farà orario continuato”.