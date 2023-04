Cagliari, la scuola di via Abruzzi devastata e saccheggiata: “Furti di rubinetti e tanta droga”

Furti di rubinetti e quadri elettrici. E tracce di consumo di droga. E’ lo scenario che si è manifestato agli agenti della polizia municipale di Cagliari dopo lo sgombero dell’ex scuola Alagon di via Abruzzi, occupata da una decina di senzatetto stranieri.

“La scuola Alagon merita una nuova vita, e dopo il furto di rame, rubinetteria, quadri elettrici, fuochi accesi nei corridoi ci sarà tanta strada da fare”, spiega Marcello Polastri, consigliere Psd’Az e presidente della commissione Sicurezza. L’hanno trasformato in un giaciglio collettivo di fortuna e in un luogo di consumo di droghe. Ora un po’ di pace per quanti risiedono nella zona di San Michele e Is Mirrionis”.