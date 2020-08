Cagliari, la ruota panoramica aprirà tutti giorni fino al 31 maggio 2021

Inaugurata la ruota panoramica di Cagliari.

Inaugurata la ruota panoramica di Cagliari. Giovedì 6 agosto alle 20.30 primo giro per ammirare, da un’altezza di 45 metri, il panorama della città al tramonto. La ruota, posizionata accanto all’ex Stazione Marittima, continuerà a girare fino al 31 maggio 2021, data di scadenza della concessione alla società City Eye che ha vinto l’appalto per l’installazione e la gestione, su concessione dell’Autorità portuale.

Le cabine sono 36 in tutto, compresse quelle “vip”, nelle quali il servizio è di qualità superiore. Saranno accessibili ai disabili, dotate di sistema di filodiffusione con audioguida multilingue e sistema di climatizzazione che permetterà l’operatività sia nella stagione estiva che in quella invernale. Il tour panoramico dura circa dieci minuti, con biglietti da 10 euro per gli adulti e 7 per i bambini, sono poi previsti sconti per famiglie. Ogni giorno dalle 10 fino alla mezzanotte.

A tagliare il nastro, e per il primo tour in notturna, erano presenti il vice sindaco Giorgio Angius, l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, il presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco e il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana.