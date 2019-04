Cagliari, la raccolta “differenziata” della vergogna: super discarica a Pirri in via del Lentisco. Immagini che si commentano da sole: inciviltà allo stato puro, oltre ai disagi per un porta a porta che non decolla e viene spesso criticato da molti cittadini. In questo caso però la colpa è soltanto di quei cittadini che hanno scelto di trasformare la strada in un letamaio, scaricando l’impossibile in strada senza alcuna regola. Su Whatsapp Casteddu diversi lettori protestano per situazioni di questo tipo in città, decine le segnalazioni.