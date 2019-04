Cagliari, la rabbia del locale Frida: “Noi tartassati, multati, super controllati e costretti a chiudere alle 22”, Durissimo sfogo su Fb dei gestori del noto locale tra via Mameli e via Sassari. Esplode la rabbia del Frida: 20mila euro di multa, tantissimi controlli e l’ordinanza del Comune che “spegne” la movida a Stampace. Accuse anche a un residente che “tira uova, pietre e varechina” dal balcone. Nel braccio di ferro a Cagliari tra chi vuole godersi la notte e chi rivendica il diritto al riposo notturno, il sabato pre pasquale è il punto più alto delle polemiche. Il post su Fb del Frida è durissimo e non lascia spazio a dubbi: “A causa del ripristino dell’ordinanzaIl locale Frida deve rimanere chiuso di nuovo..

Volevamo far notare a tutti i nostri clienti

Che il nostro locale ha subito 8 controlli asl in 6 mesi,11 controlli della polizia municipale ,carabinieri ,e chi più ne ha più ne metta.

Multe per 20 mila euro e lavori effettuati per altri 20 mila euro

Dopo la riapertura del comune e del tar .abbiamo subito 3 controlli in tre serate come se fossimo dei delinquenti , con pattuglie parcheggiate fuori dal nostro locale che hanno fatto andar via i clienti infastiditi… da precisare che facciamo il lavoro che fanno tutti.. facciamo musica diamo da bere e la gente sosta fuori dal locale come tutti gli altri locali della città.. quindi o chiudono tutti i locali alle 22:00 oppure il vicino che chiama tutti i giorni, tira uova dai balconi , varechina , pietre (tutto certificato con testimoni ) deve avere qualche santo in paradiso ?.. ci sono verbali dove ha chiamato anche con il locale chiuso… noi non ci fermiamo qui ora faremo le denuncie nelle sedi opportune .

TUTTI I LOCALI SUPERANO I DECIBEL

TUTTI I LOCALI FANNO CHIASSO

TUTTI I LOCALI DEVONO SUBIRE GLI STESSI CONTROLLI

TUTTI I LOCALI DEVONO CHIUDERE ALLE 22:00″, le parole sulla pagina Fb ufficiale del Frida.