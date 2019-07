Cagliari, la proposta di una madre: “Una manifestazione per i bimbi dopo i fatti di Bibbiano”

Una manifestazione “per la tutela e i diritti dei bambini”. A lanciare la proposta, con tanto di evento pubblico previsto per domenica ventotto giugno “alla paninoteca del Cis, alle ventuno, per organizzare una grande manifestazione per i bambini ‘strappati’. Ho letto dei fatti avvenuti a Bibbiano, anche qui in Sardegna sono entrata in contatto con genitori che hanno vissuto situazioni simili, purtroppo”, spiega Ivana Mureddu. Quarantasei anni, di Cagliari, è madre di due ragazzi. “I bimbi devono essere sempre tutelati, sono il nostro futuro. Domenica prossima hanno già aderito alla riunione una ventina di persone, sia uomini sia donne. Voglio organizzare questo corteo al più presto, non dobbiamo e non possiamo più girare la faccia dall’altra parte su certi casi”.