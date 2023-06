Cagliari, la proposta a Pirri: “Una fermata della metro nel parco dell’ex Vetreria”

Pirri – Una fermata della metro in via Ampere, precisamente all’interno del Parco dell’Ex Vetreria: passa in consiglio la proposta avanzata dal consigliere Riccardo Cabras che agevolerebbe le attività commerciali oltre ai tanti studenti che ogni giorno devono raggiungere il capoluogo. La richiesta di una fermata all’interno del centro pirrese nasce nel lontano 2011 e continua ad essere una battaglia che da consiliatura a consiliatura si porta avanti. “Questa proposta” spiega Cabras, “darebbe la possibilità di poter accedere direttamente alla via Italia e via Ampere, dando ossigeno alle tante attività commerciali presenti nella strada principale di Pirri e allo stesso modo, anche al Mercato di Is Bingias. Senza dimenticare le decine di studenti e studentesse, pazienti, che abitualmente devono raggiungere il Policlinico di Monserrato e/o il centro di Cagliari. Ricordo anche che sono iniziati i lavori per il collegamento della Metro con Piazza Matteotti, la fermata collegata a via Italia sarebbe fondamentale ed efficiente, perché centrale e più facile da raggiungere”. Una richiesta, quindi, che non si arrende, bensì, prepotentemente è sempre in cima alla lista delle esigenze alla fine di agevolare i cittadini e rendere più agevole il percorso per chi usa i mezzi pubblici.