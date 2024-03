“Giovedì mattina inizieranno i lavori per i due attraversamenti pedonali in via Peretti. Oggi sono stati fatti tutti i nuovi rilievi: non c’è più tempo da perdere”. L’assessore della Mobilità e del Traffico del comune di Cagliari, Alessio Mereu, assicura che la data dei lavori è fissata e che non ci saranno altri rinvii, sperando che il maltempo non remi contro. Il gravissimo incidente di ieri, con una 42enne falciata sulle strisce a poco più di un mese dalla tragedia, nello stesso identico punto, dove ha perso la vita il 16enne Xuanming Guan, ha riacceso i riflettori sulla questione sicurezza in via Peretti. Una strada senza semafori, senza dissuasori, senza limiti di velocità, dritta e lunga, usata come pista di alta velocità da automobilisti irresponsabili e privi di qualunque senso civico.

Finalmente, smaltita la campagna elettorale, sembra essere arrivato il momento per i lavori. “E’ sicuro, l’impresa inizierà giovedì mattina”, ribadisce Mereu di fronte al dubbio che sia davvero una data sicura, ma nella forte speranza che lo sia davvero.

Oltre ai due attraversamenti, in via Peretti sarà istituito il limite di velocità a 30 all’ora in prossimità delle strisce e saranno eliminati gli attuali passaggi.