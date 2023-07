Cagliari, la promessa del Comune: “Pagheremo tutte le spese per il trasferimento del mercato in piazza Nazzari”

I boxisti si lamentano, sollevano dubbi legati ai loro prossimi quattro anni e chiamano in causa il Comune. Che risponde: il tema del mercato di San Benedetto di Cagliari è ancora caldissimo. Da un lato pescivendoli, macellai e fruttivendoli temono di dover pagare tantissimo per le spese di spostamento di banchi e attrezzature, dall’altro c’è l’amministrazione comunale che, al termine dell’ennesimo incontro, ha voluto precisare una serie di aspetti: “Incontro in Comune tra unità di progetto per la realizzazione del nuovo mercato di San Benedetto, presenti i presidenti di commissione Pierluigi Mannino e Umberto Ticca, e i rappresentanti dei concessionari del mercato medesimo. L’incontro ha chiarito una serie di dubbi e paure dei concessionari. La scelta di posizionare il mercato provvisorio in piazza Nazzari nasce dall’esigenza di conservarne l’identità costituita dai concessionari, dal quartiere e dai fruitori. L’amministrazione ha risposto ad una serie di domande precise poste dai rappresentanti degli operatori, a cominciare dai costi di trasferimento che saranno interamente a carico del Comune”.

“Per quanto riguarda le tempistiche si è convenuto di operare il trasferimento a inizio 2024, dopo l’importante periodo lavorativo natalizio. La nascita del mercato provvisorio coinciderà con il completo utilizzo dei parcheggi nell’area di via Sant’Alenixedda (oltre 400). Nei prossimi giorni partiranno una serie di incontri specifici su tematiche tecniche con spirito di reciproca collaborazione per un obiettivo comune”.