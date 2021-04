Cagliari, la Porsche guidata da una 45enne si schianta con una Lagina: 32enne in ospedale

Incidente stradale questa mattina in via Calamattia. Una Porsche Cayenne condotta da una 45enne, proveniente dal parcheggio dell’esercizio “Superpan” si scontrava con una Renault Laguna condotta da un 32enne che transitava diretta verso la via Riva Villasanta.

Dopo l’urto la Renault andava in testa coda e dopo diverse evoluzioni si fermava al centro della strada. Immediati i soccorsi da parte di personale del 118 per il conducente della Renault che restava ferito e veniva trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e per regolare il traffico.