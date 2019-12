Cagliari, la polizia sorveglia la Stazione dei treni: metal detector e verifica dei documenti

Operazione “STAZIONI SICURE” della polizia nelle stazioni ferroviarie.

80 persone identificate, 7 scali ferroviari presidiati. Questi i risultati ottenuti nella nuova giornata di controlli disposti dal Servizio di Polizia Ferroviaria, in aggiunta al quotidiano lavoro di controllo e prevenzione svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia Ferroviaria dell’isola.

L’operazione, denominata “Stazioni Sicure”, ha visto gli Agenti impegnati in una serie di controlli straordinari volti a prevenire attività delittuose e comportamenti anomali che mettono a rischio l’incolumità dei viaggiatori e del personale R.F.I.

Gli Agenti, che si sono avvalsi di metal detector per l’ispezione dei bagagli e di smartphone per la verifica in tempo reale dei documenti di identità, hanno proceduto al controllo di numerosi avventori che quotidianamente frequentano lo scalo ferroviario.