Cagliari e la piaga del sacchetto selvaggio: ecco un’altra discarica a cielo aperto sulla 131

Sembra proprio che non bastino le multe contro i furbetti del sacchetto selvaggio. Una discarica abusiva in una piazzola sulla 131 nel territorio comunale di Cagliari in direzione aeroporto, con decine e decine di sacchi colmi di rifiuti e addirittura un divano. Il video inviato da un nostro lettore lascia spazio solo a desolazione.

“Il posto è in queste condizioni da mesi sta diventando una grande discarica abusiva che le istituzioni non riescono proprio a risolvere” denuncia a corredo delle tristi immagine. Quelle che non si vorrebbero più vedere.