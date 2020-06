Cagliari, la nuova Sella del Diavolo: “Percorso di luci solari e passerelle per godere questa bellezza straordinaria”

“Sarebbe anche utile creare un percorso dotato di luci solari, passerelle laddove necessario per far godere turisti e cittadini di queste bellezze che in altre nazioni avrebbero forse brillato da tempo. Ma mai dire mai – ha concluso durante la visita Polastri – da qui la necessità di investire le istituzioni di un nuovo impegno”. Martedì interrogazione in Consiglio