Cagliari, la non vita di una giovane: “Mia figlia anoressica al Santissima Trinità per quasi un anno”

Ha la voce affaticata ma giura che sta lottando ogni istante di ogni giorno, ormai da oltre due anni, per la figlia. Maria Gabriella Mancini ha 49 anni, è di Quartu ed è casalinga. Il suo domicilio, però, è come se l’avesse spostato a Cagliari, al Santissima Trinità. È lì che passa le sue giornate, accudendo la figlia, appena maggiorenne. Una storia difficile, fatta di crolli e tentativi di rialzarsi, quella che la donna ha voluto raccontare alla nostra redazione. C’è il diritto alla salute, quello alla serenità e all’umanità, nelle sue parole. La Mancini ha già prodotto tutte le carte per continuare ad essere, come lo era sino a quando era minorenne, la tutrice della figlia: “So che ce la farò, lo devo per la mia piccola. Chiedo al centro di salute mentale di Quartu che mia figlia venga messa in una struttura adeguata e che faccia il percorso che ha il diritto di fare. Da oggi ho iniziato lo sciopero della fame e della sete sino a quando non otterrò questo risultato”. Ecco, di seguito, il suo racconto.

“Mi chiamo Gabriella Mancini e sono la mamma di una 18enne che ha passato l’ultimo anno quasi interamente in Psichiatria 1 al Santissima Trinità. Ha iniziato a soffrire di anoressia nervosa che via via si è associata ad un disturbo della personalità. È stata per 10 giorni in una struttura a Domusnovas ma alla prima difficoltà (rifiuto di bere, mangiare e prendere i farmaci) l’hanno riaccompagnata all’ospedale. A quanto pare non si trova una struttura in continente che possa accoglierla, allo stesso tempo qui non riescono se non a sedarla, quindi la soluzione migliore è riportarla a casa. La vita di una ragazza di 18 anni è con un infermiere al suo fianco perché non beve? Questa non è vita. Lei ha bisogno di fare un percorso, qui non sono in grado di capire che cosa siano i disturbi alimentari, non sono capricci. Da oggi inizierò anche lo sciopero della fame e della sete sino a quando la mia bambina non sarà messa in una struttura adeguata. Il mio compagno è morto 15 giorni fa e oramai non ho più niente da perdere”.