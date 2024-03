Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, la Marina sempre più nel degrado: neanche un corrimano per gli anziani nella ripida scalinata. Siamo in viale Regina Margherita, un punto strategico con molti ristoranti attorno: “Noi anziani siamo costretti a fare le scale rischiando l’osso del collo, senza potervi neanche attaccare a un pezzo di ferro”. E’ solo un particolare, ovviamente, in un quartiere sempre più buio diventato molto pericoloso dopo gli ultimi casi di risse e rapine. Un quartiere che come tanti altri è stato dimenticato dall’amministrazione uscente, con i locali che spesso aprono solo il fine settimana perchè col cantiere aperto ormai da un anno in via Roma, parcheggiare per i clienti è un sogno proibito.