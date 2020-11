Cagliari, la lunga notte delle ambulanze in coda al Brotzu: chiuso e sanificato il pronto soccorso al Policlinico (VIDEO)

Cagliari, la lunga notte delle ambulanze in coda al Brotzu: chiuso e sanificato il pronto soccorso al Policlinico. Guardate il VIDEO delle tante ambulanze in coda nel sabato notte al Brotzu, con le voci in sottofondo degli operatori sanitari. Tutte sono state indirizzate lì anche perchè per qualche ora il pronto soccorso del Policlinico è rimasto off limits dopo alcuni contagi, e la sanità cagliaritana si riscopre stremata.

Tutte le strutture stanno operando a pieno regime per fronteggiare al meglio l’emergenza del virus, ma le decine di casi sospetti portano al limite del collasso gli ospedali, penalizzando purtroppo tante altre patologie. L’appello dei medici infatti è quello di recarsi al pronto soccorso soltanto per casi realmente urgenti. Intanto decine di ambulanze dal pomeriggio di oggi e sino a tarda notte si sono ritrovate lì, nella coda del Brotzu che sembrava quasi una tangenziale. Non solo per il Covid, ma anche per altri interventi.