Cagliari, la lunga coda di 17 ambulanze: sabato nero al pronto soccorso del Brotzu (VIDEO)

Cagliari, la lunga coda di 17 ambulanze: sabato nero al pronto soccorso del Brotzu. La sanità cagliaritana resta in grave difficoltà, guardate il VIDEO girato questo pomeriggio al Pronto soccorso del Brotzu: tante ambulanze sono lì, in attesa, con i pazienti a bordo, in momenti di grande tensione. La situazione negli ospedali sardi è di assoluta emergenza a causa dei contagi del Covid che hanno portato alla sospensione delle operazioni chirurgiche non urgenti e delle viste per altre patologie. Interi reparti, come ormai è noto, sono stati trasformati in reparti Covid.