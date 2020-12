Cagliari, la locanda Leonildo del Buongustaio si aggiudica la forchetta d’argento del Carciofestival

Si è concluso il primo contest culinario “Carciofestival“, nell’ambito della rassegna “Marina di Gusto”, manifestazione patrocinata dall’Assessorato regionale al Turismo e all’Artigianato. Organizzata dal Consorzio Cagliari Centro Storico in sinergia con il Centro Commerciale Naturale di Villasor e la Cooperativa Agricola Ortofrutticola Villasor, il Carciofestival si è svolto nel quartiere Marina di Cagliari e ha coinvolto 10 ristoranti. “Tutti i concorrenti hanno valorizzato ad arte il carciofo spinoso di Villasor”, siamo molto contenti anche della partecipazione di tanti cittadini che hanno pranzato nei ristoranti dove potevano ordinare il piatto in gara , racconta Gianluca Mureddu, presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico. La giuria formata da Massimiliano Medda, Veronica Fadda e Giancarlo Matta ha decretato vincitore la Locanda Leonildo del Buongustaio, che ha ricevuto come premio l’ambita “forchetta d’argento”. ​

Consegnata direttamente dalle mani dell’Assessore Gianni Chessa, che ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza di iniziative come il Carciofestival, tese a valorizzare le risorse primarie del patrimonio agro-alimentare isolano. ​ La sua testimonianza diretta è stata, e sarà in futuro, supportata da azioni strategiche di sostegno finanziario pubblico; azioni fondamentali per rilanciare non solo l’economia, ma tutta il sistema socio-culturale sardo. ​ Va infatti sottolineato che l’Assessorato ha finanziato un bando specifico dedicato ai Centri Commerciali Naturali, che ha reso realizzabile un evento come il Carciofestival. ​