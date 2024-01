Cagliari, la guida “curiosa”: un uomo sul monopattino utilizza una bombola come sedile

Alla guida di un monopattino, tra viale Marconi e via Sarpi a Cagliari, utilizzando come sedile decisamente improvvisato una bombola verde. La “prodezza”, in realtà un grosso rischio, compiuto da un uomo è stato immortalato da un commerciante cagliaritano molto conosciuto, Davide Marcello, che ha poi postato le immagini sul suo profilo Facebook. Si vede l’uomo arrivare dal viale e svoltare nella ripida via Sarpi, quasi in bilico. “Non aveva il casco, in compenso indossava gli occhiali da sole”, spiega Davide Marcello, contattato dalla nostra redazione. Di sicuro una guida spericolata, tra l’altro in una zona della città ad alta, se non altissima densità di traffico, soprattutto nell’orario in cui stava viaggiando l’uomo, le 13:25.

E su Facebook, ovviamente, i commenti sono a metà tra lo sdegnato e l’ironico. Anche se, codice della strada alla mano, c’è ben poco da ridere.