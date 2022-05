Cagliari, la gioia di Alessandro: “Auto rubata e ritrovata a San Michele, potrò lavorare”

Dalla paura di aver perso per sempre l’unico mezzo di trasporto, indispensabile per andare dagli anziani che segue per lavoro, all’inaspettata felicità di riavere tra le mani la sua auto. Alessandro Taberlet, 51enne cagliaritano, dopo l’sos lanciato su Casteddu Online ha iniziato a sperare. La sua Hiunday era stata rubata ieri sera, dieci ore prima aveva perso le chiavi della vettura: “Erano scivolate mentre stavo aprendo la porta di casa”. Furto avvenuto in via Meilogu, danni per 5300 euro, Taberlet si era quasi rassegnato. Ma poi è arrivata la svolta: “Mi hanno chiamato i carabinieri, dicendomi che l’avevano ritrovata in piazza Medaglia Miracolosa. Un automobilista l’ha riconosciuta e ha iniziato a seguirla, poi però l’aveva persa. Ha subito chiamato i 112 e i militari, dopo brevi ricerche, l’hanno ritrovata”.

Alessandro Taberlet, correndo a perdifiato, ha raggiunto piazza Medaglia Miracolosa: “Hanno rubato alcune buste con dentro detersivi che tenevo nel cofano, per il resto è integra. Potrò ancora lavorare senza dovermi scapicollare con pullman o chiedendo passaggi ai miei amici”.