Cagliari, la fontana romana di piazza Matteotti è già una star

La fontana romana è già diventata una super star, un’attrattiva per decine di visitatori: a pochi giorni dalla notizia del reperto archeologico riportato alla luce durante gli scavi per la realizzazione della metro, curiosi e appassionati del passato si recano alla stazione dei treni, situata di fronte a piazza Matteotti, per ammirare ciò che, sinora, è affiorato da sotto l’asfalto.

Si intuisce subito l’importanza dei resti riemersi dopo poche decine di centimetri di scavi: tra cavi e tubature, imponenti e ben protetti sono in grado di catapultare la mente nel passato e immaginare la Cagliari Romana. È da sempre risaputo che sotto il suolo che viene calpestato si nasconde la storia, quella di un’epoca gloriosa e famosa e tramontata tanti secoli fa’. Accanto a dove ogni giorno partono e si fermano i treni che collegano il capoluogo al resto dell’isola sembra chiaro che fosse insito un acquedotto con una fontana di immense dimensioni. Si attende di conoscere il più possibile di questo ritrovamento che, già da ora, che ha appena intravisto nuovamente la luce, è diventato la nuova attrattiva di Cagliari. Le rovine si possono ammirare tra le grate della recinzione, ben visibili, catturano immediatamente l’attenzione e lasciano spazio all’immaginazione della maestosità dell’opera.

La cultura e la storia piacciono, e anche tanto, “i reperti non potranno essere spostati ma dovranno restare lì, potrebbero diventare anche un’interessante attrazione per i turisti” ha dichiarato il direttore centrale dell’Arst, Carlo Poledrini senza, forse, prevedere il successo sin da subito.