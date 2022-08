Cagliari, la figlia piange la scomparsa di Gigliola Cabrai: mercoledì i funerali

Serenamente é volata in Cielo l’anima dolce di

GIGLIOLA CABRAI

Grata per tutto l’amore ricevuto ne da il triste annuncio la sua adorata figlia Elisabetta Marrocu che ringrazia con affetto Ilenia Podda, Maria Antonietta Ragatzu e tutte le persone che in questi anni le sono state vicine. Un ringraziamento particolare alla cara insostituibile Geta Pavel che con affetto filiale si è presa cura della mia mamma giorno per giorno instancabilmente. I funerali avranno luogo mercoledì 17 Agosto alle ore 10.00 nella Parrocchia di San Lucifero. O.F. Agostino Meloni Via Tuveri 10/b Cagliari tel. 070487397