Cagliari, la disperazione di baristi, ristoratori e negozianti: “Donate qualcosa per noi, stiamo finendo i soldi”. Decine di commercianti cagliaritani in difficoltà chiedono donazioni per arrivare a fine mese con tutti i locali chiusi, ecco le testimonianze nella nuova piattaforma “il Buono di Cagliari”. Ecco l’appello integrale: ” La generosità e l’impareggiabile spirito di appartenenza che contraddistingue noi cagliaritani aiuterà così gli esercenti a ricevere fin da subito risorse utili a coprire i costi e spingere verso una più rapida riapertura. Chiunque voglia donare ha la possibilità di scegliere l’attività cui vuole destinare la sua partecipazione, ricevendo in cambio, se lo vorrà, un buono d’acquisto spendibile nel locale prescelto entro 3 mesi dalla data di riapertura. Tutte le attività commerciali di Cagliari e zone limitrofe possono partecipare gratuitamente.

In questo singolare periodo storico siamo di fronte a un’emergenza mai vista prima dalle nostre generazioni, che ha rimesso in discussione la nostra libertà, le nostre certezze e i nostri stili di vita.

Città deserte e negozi chiusi sono una dura realtà che tutti insieme ci troviamo all’improvviso a fronteggiare. E mentre il mondo trattiene il fiato, le attività commerciali devono riuscire a tirare avanti con le loro forze, affrontando spese e difficoltà nell’attesa di ripartire.

Ma non sono solo “attività commerciali”: sono il tessuto e l’anima della nostra città, sono i cittadini di Cagliari che come noi si danno da fare, i volti che accompagnano il nostro quotidiano e che salutiamo come vecchie amicizie. Librai, ristoratori, negozianti, baristi, locali di sempre che hanno scritto la storia della città.

Tutti sappiamo che questa è solo una pausa obbligata da cui ne usciremo più forti, insieme, collaborando. Separati (fisicamente) oggi ma SOLIDALI e COMPATTI per riprendere a correre il prima possibile, più veloci che mai”. Ecco dove si può donare: https://www.eppela.com/it/projects/27486-il-buono-di-cagliari?fbclid=IwAR00FQiXOu78MTeokKlD4Tmlqjvs_iFni1diy7yWCdtjLK0gFvtjVh91tmA