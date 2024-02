Cagliari, la disperazione di 29 Oss sull’orlo del licenziamento: “Ci accampiamo sotto l’assessorato della Sanità”

Esplode la protesta di decine di Oss che tra pochi giorni, salvo miracoli, saranno disoccupati. Sono i lavoratori del Policlinico di Monserrato, entrati in servizio nei tempo bui del Covid e che chiedono, a gran voce, si essere stabilizzati. Hanno chiesto un incontro con l’assessore Doria, ma sarà possibile solo martedì: “E allora ci accampiamo qui e ce ne andremo solo quando avremo la certezza del lavoro”, dicono. Tra loro ci sono padri e madri che non sanno come poter dare da mangiare ai figli, senza più la certezza di una busta paga.

“L’assessore Doria ha rinviato ogni discussione a dopo le elezioni. I lavoratori mi hanno chiesto di stare al loro fianco in questa battaglia e ho risposto di sì”, spiega Claudio Cugusi, candidato consigliere tra le fila del Psi-Sardi in Europa. “C’è in ballo il futuro di tante persone, stare al loro fianco è doveroso”.